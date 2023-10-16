Головушкин Кузьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головушкин Павел Никандрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно