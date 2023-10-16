Головушкин Кузьма Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкин Кузьма Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головушкин Павел Никандрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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