Нарцызов Михаил Анисимович
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Дата рождения05.11.1897
Дата смерти18.09.1955
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1897
Отец: Нарцызов Анисим Романович
Мать: не указана
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
14.04.1925
Дочь: Иванова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
22.03.1927
Сын: Нарцызов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
14.10.1929
Сын: Нарцызов Аверьян Михайлович
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
14.04.1934
Дочь: Юрасова Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
24.08.1947
Сын: Нарцызов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.?
Сын: Нарцызов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1955
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области