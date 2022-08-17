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Нарцызов Михаил Анисимович

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области

Дата рождения

05.11.1897

Дата смерти

18.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1897

Отец: Нарцызов Анисим Романович

Мать: не указана

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
14.04.1925

Дочь: Иванова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
22.03.1927

Сын: Нарцызов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
14.10.1929

Сын: Нарцызов Аверьян Михайлович

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
14.04.1934

Дочь: Юрасова Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
24.08.1947

Сын: Нарцызов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.?

Сын: Нарцызов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Нарцызова Матрена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарцызова Матрена Степановна

Смерть
18.09.1955
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
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