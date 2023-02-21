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Нарцызов Александр Михайлович

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района

Дата рождения

18.03.?

Дата смерти

15.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.?

Отец: Нарцызов Михаил Анисимович

Мать: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Нарцызов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Борис Александрович

Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарцызова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Александр Александрович

Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна

Смерть
15.09.1992
Вершина Нижнеудинского района Иркутской области
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