Нарцызова (Васильева) Матрена Степановна
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района
Дата рождения19.10.1901
Дата смерти13.02.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901
Отец: Васильев Степан
Мать: не указана
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
14.04.1925
Дочь: Иванова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
22.03.1927
Сын: Нарцызов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
14.10.1929
Сын: Нарцызов Аверьян Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
14.04.1934
Дочь: Юрасова Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
24.08.1947
Сын: Нарцызов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.?
Сын: Нарцызов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Нарцызов Михаил Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1993
Г. Чехов Московской области