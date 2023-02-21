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Нарцызов Алексей Михайлович

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района

Дата рождения

22.03.1927

Дата смерти

24.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1927

Отец: Нарцызов Михаил Анисимович

Мать: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Призыв на военную службу
30.11.1944
РВК Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
12.05.1952

Сын: Нарцызов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.1963

Сын: Нарцызов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1969

Дочь: Нарцызова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарцызова Надежда Васильевна

Смерть
24.03.1993
Г. Саратов Россия
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