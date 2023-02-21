Нарцызов Алексей Михайлович
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района
Дата рождения22.03.1927
Дата смерти24.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1927
Шеберта Нижнеудинского района
Призыв на военную службу
30.11.1944
РВК Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
12.05.1952
Сын: Нарцызов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.1963
Сын: Нарцызов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1969
Дочь: Нарцызова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Нарцызова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1993
Г. Саратов Россия