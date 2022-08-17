Иванова (Нарцызова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Нарцызова) Мария Михайловна

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района

Дата рождения

14.04.1925

Дата смерти

21.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925

Отец: Нарцызов Михаил Анисимович

Мать: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
15.08.1950

Дочь: Лысикова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестернина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич

Смерть
21.06.1987
Усть-Рубахино Нижнеудинского района Иркутской области
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