Иванова (Нарцызова) Мария Михайловна
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района
Дата рождения14.04.1925
Дата смерти21.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
15.08.1950
Дочь: Лысикова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестернина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Васильевич
Смерть
21.06.1987
Усть-Рубахино Нижнеудинского района Иркутской области