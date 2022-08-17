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Нарцызов Аверьян Михайлович

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области

Дата рождения

14.10.1929

Дата смерти

04.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929

Отец: Нарцызов Михаил Анисимович

Мать: Нарцызова Матрена Степановна

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Нарцызова Ольга Аверьяновна

Мать ребёнка: Нарцызова Юлия Васильевна

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
27.04.1964

Дочь: Нарцызова Валентина Аверьяновна

Мать ребёнка: Нарцызова Юлия Васильевна

Нижнеудинск Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарцызова Юлия Васильевна

Смерть
04.09.1984
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