Нарцызов Аверьян Михайлович
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Дата рождения14.10.1929
Дата смерти04.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Нарцызова Ольга Аверьяновна
Мать ребёнка: Нарцызова Юлия Васильевна
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
27.04.1964
Дочь: Нарцызова Валентина Аверьяновна
Мать ребёнка: Нарцызова Юлия Васильевна
Нижнеудинск Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1984