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Нарцызова Ольга Аверьяновна

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области

Дата рождения

01.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961

Отец: Нарцызов Аверьян Михайлович

Мать: Нарцызова Юлия Васильевна

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
18.11.1983

Дочь: Полканова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.11.1989

Дочь: Платонова Надежда Владиленовна

Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич

Пос. Усть-ордынский Иркутской области
Рождение ребёнка
28.03.1993

Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна

Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич

Пос. Усть-ордынский, 70 км от Иркутска
Бракосочетание
07.05.2013

Муж: Булгадаев Владилен Васильевич

Пос. Усть-Ордынской
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