Нарцызова Ольга Аверьяновна
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Дата рождения01.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1961
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
18.11.1983
Дочь: Полканова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.11.1989
Дочь: Платонова Надежда Владиленовна
Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич
Пос. Усть-ордынский Иркутской области
Рождение ребёнка
28.03.1993
Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна
Отец ребёнка: Булгадаев Владилен Васильевич
Пос. Усть-ордынский, 70 км от Иркутска
Бракосочетание
07.05.2013
Пос. Усть-Ордынской