Полканова (Нарцызова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полканова (Нарцызова) Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1983

Отец: не указан

Мать: Нарцызова Ольга Аверьяновна

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