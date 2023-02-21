Нарцызова Юлия Васильевна
Место рожденияТуэкта Алтайского края Иркутской области
Дата рождения31.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1936
Туэкта Алтайского края Иркутской области
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Нарцызова Ольга Аверьяновна
Отец ребёнка: Нарцызов Аверьян Михайлович
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
27.04.1964
Дочь: Нарцызова Валентина Аверьяновна
Отец ребёнка: Нарцызов Аверьян Михайлович
Нижнеудинск Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно