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Нарцызова Юлия Васильевна

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Место рождения

Туэкта Алтайского края Иркутской области

Дата рождения

31.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1936

Отец: Бархатов Василий Николаевич

Мать: Бархатова Капитолина Дмитриевна

Туэкта Алтайского края Иркутской области
Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Нарцызова Ольга Аверьяновна

Отец ребёнка: Нарцызов Аверьян Михайлович

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
27.04.1964

Дочь: Нарцызова Валентина Аверьяновна

Отец ребёнка: Нарцызов Аверьян Михайлович

Нижнеудинск Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарцызов Аверьян Михайлович

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