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Бархатов Василий Николаевич

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Место рождения

Туекта Онгудайского района Республики Алтай

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бархатов Федот

Мать: Бархатова Дарья Андреевна

Туекта Онгудайского района Республики Алтай
Рождение ребёнка
31.07.1936

Дочь: Нарцызова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Бархатова Капитолина Дмитриевна

Туэкта Алтайского края Иркутской области
Рождение ребёнка
08.08.1944

Дочь: Бархатова Августина Васильевна

Мать ребёнка: Бархатова Александра Агапеевна

Туекта Онгудайского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бархатова Капитолина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бархатова Александра Агапеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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