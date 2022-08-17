Бархатов Василий Николаевич
Место рожденияТуекта Онгудайского района Республики Алтай
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Бархатов Федот
Туекта Онгудайского района Республики Алтай
Рождение ребёнка
31.07.1936
Дочь: Нарцызова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Бархатова Капитолина Дмитриевна
Туэкта Алтайского края Иркутской области
Рождение ребёнка
08.08.1944
Дочь: Бархатова Августина Васильевна
Мать ребёнка: Бархатова Александра Агапеевна
Туекта Онгудайского района
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно