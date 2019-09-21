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Нарцызова Надежда Васильевна

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Место рождения

Г. Саратов

Дата рождения

15.01.1930

Дата смерти

21.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Г. Саратов
Рождение ребёнка
12.05.1952

Сын: Нарцызов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Нарцызов Алексей Михайлович

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Нарцызов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1963

Сын: Нарцызов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Нарцызов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1969

Дочь: Нарцызова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Нарцызов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарцызов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Борис Александрович

Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Александр Александрович

Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
21.09.2019
Г. Саратов
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