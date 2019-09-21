Нарцызова Надежда Васильевна
Место рожденияГ. Саратов
Дата рождения15.01.1930
Дата смерти21.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Г. Саратов
Рождение ребёнка
12.05.1952
Сын: Нарцызов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Нарцызов Алексей Михайлович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Нарцызов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1963
Сын: Нарцызов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Нарцызов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1969
Дочь: Нарцызова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Нарцызов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Борис Александрович
Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Александр Александрович
Отец ребёнка: Нарцызов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
21.09.2019
Г. Саратов