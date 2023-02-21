Нарцызов Анисим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Нарцызов Михаил Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
15.04.1901
Сын: Нарцызов Евсей Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
13.09.1906
Сын: Нарцызов Александр Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1914
Сын: Нарцызов Андрей Анисимович
Мать ребёнка: Нарцызова Параскева Матвеевна
Шеберта Нижнеудинского района иркутской области
Смерть
Неизвестно