Нарцызов Анисим Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызов Анисим Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Нарцызов Михаил Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
15.04.1901

Сын: Нарцызов Евсей Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
13.09.1906

Сын: Нарцызов Александр Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1914

Сын: Нарцызов Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Нарцызова Параскева Матвеевна

Шеберта Нижнеудинского района иркутской области
Смерть
Неизвестно
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