Нарцызов Евсей Анисимович
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района
Дата рождения15.04.1901
Дата смерти29.11.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1901
Отец: Нарцызов Анисим Романович
Мать: не указана
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1930
Сын: Нарцызов Николай Евсеевич
Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна
Рождение ребёнка
09.02.1933
Дочь: Нарцызова Антонина Евсеевна
Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Ощепкова Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.1937
Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна
Шеберта Нижнеудинского района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарцызова Лидия Евсеевна
Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна
Смерть
29.11.1942
Деревня Подъяблонтка, 200м, Сычовского района смоленской области
Убит на фронте Великой Отечественной войны под Смоленском