Нарцызов Евсей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызов Евсей Анисимович

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района

Дата рождения

15.04.1901

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1901

Отец: Нарцызов Анисим Романович

Мать: не указана

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1930

Сын: Нарцызов Николай Евсеевич

Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна

Рождение ребёнка
09.02.1933

Дочь: Нарцызова Антонина Евсеевна

Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1935

Дочь: Ощепкова Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Нарцызов Леонид Евсеевич

Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна

Шеберта Нижнеудинского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарцызова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарцызова Лидия Евсеевна

Мать ребёнка: Нарцызова Вера Александровна

Смерть
29.11.1942
Деревня Подъяблонтка, 200м, Сычовского района смоленской области
Убит на фронте Великой Отечественной войны под Смоленском
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