Нарцызов Николай Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти12.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
27.11.1954
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1955
Сын: Нарцызов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна
Деревня Курзан Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
31.03.1969
Дочь: Нарцызова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна
Парчум Братского района Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарцызова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарцызова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна
Смерть
12.02.1996