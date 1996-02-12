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Нарцызов Николай Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

12.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Нарцызов Евсей Анисимович

Мать: Нарцызова Вера Александровна

Бракосочетание
27.11.1954

Жена: Нарцызова Лидия Селиверстовна

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1955

Сын: Нарцызов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна

Деревня Курзан Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
31.03.1969

Дочь: Нарцызова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна

Парчум Братского района Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарцызова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарцызова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Нарцызова Лидия Селиверстовна

Смерть
12.02.1996
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