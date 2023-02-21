Нарцызова (Исаченко) Лидия Селиверстовна
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Шеберта Нижнеудинского района
Бракосочетание
27.11.1954
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1955
Сын: Нарцызов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич
Деревня Курзан Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
31.03.1969
Дочь: Нарцызова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич
Парчум Братского района Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарцызова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарцызова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич
Смерть
Неизвестно