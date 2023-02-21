Нарцызова (Исаченко) Лидия Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова (Исаченко) Лидия Селиверстовна

Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеберта Нижнеудинского района
Бракосочетание
27.11.1954

Муж: Нарцызов Николай Евсеевич

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1955

Сын: Нарцызов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич

Деревня Курзан Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
31.03.1969

Дочь: Нарцызова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич

Парчум Братского района Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарцызова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарцызова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Нарцызов Николай Евсеевич

Смерть
Неизвестно