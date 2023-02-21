Нарцызова Вера Александровна
Место рожденияШеберта Нижнеудинского района
Дата рождения1900
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1930
Сын: Нарцызов Николай Евсеевич
Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович
Рождение ребёнка
09.02.1933
Дочь: Нарцызова Антонина Евсеевна
Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Ощепкова Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.1937
Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович
Шеберта Нижнеудинского района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарцызова Лидия Евсеевна
Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович
Смерть
1987
Г. Нижнеудинск