Нарцызова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова Вера Александровна

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Место рождения

Шеберта Нижнеудинского района

Дата рождения

1900

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
1930

Сын: Нарцызов Николай Евсеевич

Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович

Рождение ребёнка
09.02.1933

Дочь: Нарцызова Антонина Евсеевна

Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович

Рождение ребёнка
03.04.1935

Дочь: Ощепкова Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович

Шеберта Нижнеудинского района
Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Нарцызов Леонид Евсеевич

Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович

Шеберта Нижнеудинского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарцызов Евсей Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарцызова Лидия Евсеевна

Отец ребёнка: Нарцызов Евсей Анисимович

Смерть
1987
Г. Нижнеудинск
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