Нарцызова Антонина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарцызова Антонина Евсеевна

Нарцызова Антонина Евсеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933

Отец: Нарцызов Евсей Анисимович

Мать: Нарцызова Вера Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close