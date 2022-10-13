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Нарцызова Антонина Евсеевна
Нарцызова Антонина Евсеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1933
Пол
Женский
Отец
Нарцызов Евсей Анисимович
1901 г.р.
Мать
Нарцызова Вера Александровна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933
Отец:
Нарцызов Евсей Анисимович
Мать:
Нарцызова Вера Александровна
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