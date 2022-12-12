Зыков Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1716 по 1718
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1716 по 1718
Отец: Зыков Петр Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Юдинцова Гликерия Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Дочь: Ишимова Феодора Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Зыков Василий Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Зыков Герасим Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752
Сын: Зыков Кирилл Ильич
Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Агафия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758