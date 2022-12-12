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Зыков Илья Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1716 по 1718

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1715 и 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1716 по 1718

Отец: Зыков Петр Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Юдинцова Гликерия Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Дочь: Ишимова Феодора Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Зыков Василий Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Зыков Герасим Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752

Сын: Зыков Кирилл Ильич

Мать ребёнка: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Агафия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1758
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