Зыков Герасим Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1748
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748
Отец: Зыков Илья Петрович
Мать: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Дочь: Вершинина Степанида Герасимовна
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Фекла Герасимовна
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Зыков Минолай Герасимович
Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788