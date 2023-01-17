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Зыков Герасим Ильич

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1748

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748

Отец: Зыков Илья Петрович

Мать: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Дочь: Вершинина Степанида Герасимовна

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Зыков Иван Герасимович

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Фекла Герасимовна

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Зыков Архип Герасимович

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Зыков Минолай Герасимович

Мать ребёнка: Зыкова Степанида Ларионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Степанида Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1788
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