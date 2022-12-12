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Зыков Василий Ильич

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

С 1716 по 1718 г.р.

Мать

Между 1715 и 1719 г.р.

Жена

Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: Зыков Илья Петрович

Мать: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Зыков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Зыков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Зыков Козма Васильевич

Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Сокерина Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
После 1768

Жена: Зыкова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Зыков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зыкова Ирина Тимофеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Дочь: Касьянова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Зыкова Ирина Тимофеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Зыков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зыкова Ирина Тимофеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Феодосия Родионовна

Смерть
1784
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