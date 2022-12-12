Зыков Василий Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Отец: Зыков Илья Петрович
Мать: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Сокерина Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Зыкова Феодосия Родионовна
Бракосочетание
После 1768
Жена: Зыкова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Мать ребёнка: Зыкова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Дочь: Касьянова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Зыкова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Мать ребёнка: Зыкова Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784