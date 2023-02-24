Зыкова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1745
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1769 ст.
Муж: Зыков Василий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Отец ребёнка: Зыков Василий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Дочь: Касьянова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Зыков Василий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Отец ребёнка: Зыков Василий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно