Зыкова Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1769 ст.

Муж: Зыков Василий Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Зыков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зыков Василий Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Дочь: Касьянова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Зыков Василий Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Зыков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зыков Василий Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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