Зыков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Алексей Васильевич

Зыков Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: Зыков Василий Ильич

Мать: Зыкова Феодосия Родионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Зыков Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зыков Исак Алексеевич

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Васса Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close