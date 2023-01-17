Зыков Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: Зыков Василий Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Васса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Алексеевна
Смерть
Неизвестно