Зыкова (Братухина) Агафия Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1715 и 1719
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1715 и 1719
Отец: Братухин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Юдинцова Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Дочь: Ишимова Феодора Ильинична
Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Зыков Василий Ильич
Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748
Сын: Зыков Герасим Ильич
Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752
Сын: Зыков Кирилл Ильич
Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Илья Петрович
Смерть
1783