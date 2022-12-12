Зыкова (Братухина) Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Братухина) Агафия Петровна

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Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1715 и 1719

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1716 по 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1715 и 1719

Отец: Братухин Петр

Мать: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Юдинцова Гликерия Ильинична

Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Дочь: Ишимова Феодора Ильинична

Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Зыков Василий Ильич

Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Зыков Герасим Ильич

Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752

Сын: Зыков Кирилл Ильич

Отец ребёнка: Зыков Илья Петрович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Илья Петрович

Смерть
1783
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