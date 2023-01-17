Зыков Кирилл Ильич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1750 и 1752
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1752
Отец: Зыков Илья Петрович
Мать: Зыкова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Васса Кирилловна
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
31.01.1794 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Устинья Кирилловна
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Пелагея Осиповна
Смерть
1829