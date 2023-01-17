Зыков Кирилл Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Кирилл Ильич

Зыков Кирилл Ильич

avatar

Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1750 и 1752

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

С 1716 по 1718 г.р.

Мать

Между 1715 и 1719 г.р.

Жена

1755 или 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1752

Отец: Зыков Илья Петрович

Мать: Зыкова Агафия Петровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Зыков Емельян Кириллович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Васса Кирилловна

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Зыков Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Зыков Семен Кириллович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Зыков Анисим Кириллович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1794 ст.

Сын: Зыков Иван Кириллович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Устинья Кирилловна

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Пелагея Осиповна

Смерть
1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close