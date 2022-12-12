Зыкова (Савиных) Пелагея Осиповна
Место рождения
Дата рождения1755 или 1756
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 или 1756
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
31.01.1794 ст.
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Устинья Кирилловна
Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Кирилл Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834