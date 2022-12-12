Зыкова (Савиных) Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Савиных) Пелагея Осиповна

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Место рождения

Тиуновщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1755 или 1756

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Между 1733 и 1735 г.р.

Мать

С 1733 по 1739 г.р.

Муж

Между 1750 и 1752 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 или 1756

Отец: Савиных Осип Гурьевич

Мать: Савиных Екатерина?Марфа Кондратьевна

Тиуновщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Зыков Емельян Кириллович

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Зыков Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Зыков Семен Кириллович

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Зыков Анисим Кириллович

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1794 ст.

Сын: Зыков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Устинья Кирилловна

Отец ребёнка: Зыков Кирилл Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Кирилл Ильич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1816 и 1834
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