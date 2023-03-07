Савиных (Деминых) Екатерина?Марфа Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияС 1733 по 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1733 по 1739
Отец: Деминых Кондрат Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755 или 1756
Дочь: Зыкова Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Савиных Осип Гурьевич
Тиуновщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно