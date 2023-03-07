Савиных (Деминых) Екатерина?Марфа Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных (Деминых) Екатерина?Марфа Кондратьевна

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1733 по 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1694 по 1699 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1733 и 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1733 по 1739

Отец: Деминых Кондрат Прохорович

Мать: не указана

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755 или 1756

Дочь: Зыкова Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Савиных Осип Гурьевич

Тиуновщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Осип Гурьевич

Смерть
Неизвестно
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