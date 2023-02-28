Зыков Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения31.01.1794 ст.
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1794 ст.
Отец: Зыков Кирилл Ильич
Мать: Зыкова Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.
Сын: Зыков Иван Иванович
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Зыков Федор Иванович
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
15.04.1826 ст.
Сын: Зыков Егор Иванович
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Зыкова Фокеевна
Смерть
1848