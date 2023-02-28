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Зыков Иван Кириллович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

31.01.1794 ст.

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Между 1750 и 1752 г.р.

Мать

1755 или 1756 г.р.

Жена

Между 1792 и 1797 г.р.

Дети

1817 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
1826 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1794 ст.

Отец: Зыков Кирилл Ильич

Мать: Зыкова Пелагея Осиповна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.

Сын: Зыков Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Зыков Прокоп Иванович

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Зыков Федор Иванович

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.04.1826 ст.

Сын: Зыков Егор Иванович

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Зыков Харитон Иванович

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Зыкова Фокеевна

Смерть
1848
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