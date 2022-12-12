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Зыков Иван Иванович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.02.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1817 ст.

Отец: Зыков Иван Кириллович

Мать: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.11.1837 ст.

Сын: Зыков Родион Иванович

Мать ребёнка: Евгения Зыкова Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.

Сын: Зыков Яков Иванович

Мать ребёнка: Евгения Зыкова Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Дочь: Зыкова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Зыкова Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Зыкова Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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