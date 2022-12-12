Зыков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.02.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1817 ст.
Отец: Зыков Иван Кириллович
Мать: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
09.11.1837 ст.
Мать ребёнка: Евгения Зыкова Алексеевна
Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.
Сын: Зыков Яков Иванович
Мать ребёнка: Евгения Зыкова Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Дочь: Зыкова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Зыкова Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно