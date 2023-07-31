Матрона Зыкова Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Зыкова Фокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

1817 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
1826 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1797

Отец: Фока

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.

Сын: Зыков Иван Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Зыков Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Зыков Федор Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.04.1826 ст.

Сын: Зыков Егор Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Зыков Харитон Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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