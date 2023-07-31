Матрона Зыкова Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1797
Отец: Фока
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.
Сын: Зыков Иван Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Зыков Федор Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
15.04.1826 ст.
Сын: Зыков Егор Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно