Зыков Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Егор Иванович

Зыков Егор Иванович

avatar

Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.04.1826 ст.

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Между 1796 и 1797 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Между 1849 и 1850 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1826 ст.

Отец: Зыков Иван Кириллович

Мать: Матрона Зыкова Фокеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Дочь: Зыкова Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Зыкова Анисия Маркелловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Зыкова Анисия Маркелловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Анисия Маркелловна

Смерть
До 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close