Зыков Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.04.1826 ст.
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1826 ст.
Отец: Зыков Иван Кириллович
Мать: Матрона Зыкова Фокеевна
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Дочь: Зыкова Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Зыкова Анисия Маркелловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Зыкова Анисия Маркелловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897