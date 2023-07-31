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Зыкова Анисия Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

11.03.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Между 1849 и 1850 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

ИЗ
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Место
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Рождение
Около 1826

Отец: Маркелл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Дочь: Зыкова Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.03.1897 ст.
Причина смерти: Натурально | ЦГАКО 237-226-598
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