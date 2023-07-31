Зыкова Анисия Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти11.03.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Маркелл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Дочь: Зыкова Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Зыков Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Егор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.03.1897 ст.
Причина смерти: Натурально | ЦГАКО 237-226-598