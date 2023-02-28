Зыков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1839 ст.
Дата смерти03.02.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1839 ст.
Отец: Зыков Иван Иванович
Бракосочетание
08.11.1871 ст.
Жена: Зыкова Пелагея Макаровна
ЦГАКО 237-227-3058
Рождение ребёнка
22.12.1872 ст.
Дочь: Анисия Яковлевна
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Макаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1912 ст.
Причина смерти: Натурально | ЦГАКО 237-227-3082