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Зыков Яков Иванович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.10.1839 ст.

Дата смерти

03.02.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1839 ст.

Отец: Зыков Иван Иванович

Мать: Зыкова Евгения Алексеевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Жена: Зыкова Пелагея Макаровна

ЦГАКО 237-227-3058
Рождение ребёнка
22.12.1872 ст.

Дочь: Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Макаровна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.02.1912 ст.
Причина смерти: Натурально | ЦГАКО 237-227-3082
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