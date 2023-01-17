Евгения Зыкова Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1821
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1837 ст.
Отец ребёнка: Зыков Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.
Сын: Зыков Яков Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Дочь: Зыкова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно