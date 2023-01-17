Евгения Зыкова Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Зыкова Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1821

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1837 ст.

Сын: Зыков Родион Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.

Сын: Зыков Яков Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Дочь: Зыкова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Иванович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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