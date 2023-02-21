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Зыков Петр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1659

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1659

Отец: Зыков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1700

Дочь: Колбина Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1704

Дочь: Лаптева Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1710

Дочь: Елкина Мария Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1716 по 1718

Сын: Зыков Илья Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Зыков Парфен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1722

Сын: Зыков Никифор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1729
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