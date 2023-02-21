Зыков Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1659
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1659
Отец: Зыков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1700
Дочь: Колбина Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1704
Дочь: Лаптева Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1710
Дочь: Елкина Мария Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1716 по 1718
Сын: Зыков Илья Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1722
Мать ребёнка: не указана
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1729