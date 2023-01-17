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Зыков Никифор Петрович

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1720 и 1722

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1722

Отец: Зыков Петр Максимович

Мать: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Дочь: Мелания Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Зыков Сергей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1752

Дочь: Мелания Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Зыков Егор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Зыков Евсей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Зыков Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Зиновия Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1792
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