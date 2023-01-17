Зыков Никифор Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1720 и 1722
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1722
Отец: Зыков Петр Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Дочь: Мелания Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1752
Дочь: Мелания Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Зиновия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1792