Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Аксинья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Игнатьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гаврила Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Игнатьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ефим Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Игнатьев
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Егор Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Игнатьев
Смерть
Неизвестно