Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Аксинья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Игнатьев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гаврила Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Игнатьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ефим Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Игнатьев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Егор Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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