Вознесенское
Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2681Вознесенский Завод, с. вл.при пруде.43432109931028Церковь православная 1. Завод железоделательный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1027. Вознесенское, село бывшее владельческое, при речке Варнаве, дворов 556, жителей 2627, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, часовн Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Вознесенский Завод.Поч.-тел. отд. с. «Вознесенского завода»43
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9318Вознесенскоераб.посёлок54°54'42°45'N-38-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вознесенский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Вознесенское
22619151051рп Вознесенскоерабочий поселок