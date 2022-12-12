рабочий посёлок Вознесенское, рабочий посёлок Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Вознесенское

Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2681Вознесенский Завод, с. вл.при пруде.43432109931028Церковь православная 1. Завод железоделательный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Вознесенская волость
1027. Вознесенское, село бывшее владельческое, при речке Варнаве, дворов 556, жителей 2627, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, часовн Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Вознесенская волость
село Вознесенский Завод.Поч.-тел. отд. с. «Вознесенского завода»43

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вознесенский район
9318Вознесенскоераб.посёлок54°54'42°45'N-38-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вознесенский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Вознесенское
22619151051рп Вознесенскоерабочий поселок
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