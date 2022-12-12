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Ефим Агафонов

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Агафон Игнатьев

Мать: Пелагея Андреевна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Агафонов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ильична

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Агафонов Антон Ефимов

Мать ребёнка: Мария Ильична

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Агафонов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ильична

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Агафонов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ильична

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Агафонов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ильична

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Агафонов Фома Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ильична

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ильична

Смерть
Неизвестно
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