Ефим Агафонов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Агафон Игнатьев
Мать: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Агафонов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Мария Ильична
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мария Ильична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Агафонов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Мария Ильична
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Мария Ильична
Рождение ребёнка
1854
Сын: Агафонов Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Мария Ильична
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мария Ильична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ильична
Смерть
Неизвестно