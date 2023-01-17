Мария Ильична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ефим Агафонов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Агафонов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Агафонов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Агафонов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Агафонов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ефим Агафонов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Агафонов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Агафонов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ефим Агафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Агафонов
Смерть
Неизвестно