Мария Ильична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ильична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Агафонов Антон Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Агафонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Агафонов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Агафонов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Агафонов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Агафонов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Агафонов Фома Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Агафонов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Агафонов

Смерть
Неизвестно
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