Агафон Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафон Игнатьев

Агафон Игнатьев

avatar

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Игнатий Михайлов

Мать: Авдотья Сидорова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Аксинья Агафонова

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гаврила Агафонов

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ефим Агафонов

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Егор Агафонов

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close