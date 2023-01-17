Агафон Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Игнатий Михайлов
Мать: Авдотья Сидорова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Аксинья Агафонова
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гаврила Агафонов
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ефим Агафонов
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Егор Агафонов
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно