Агафонов Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафон Игнатьев

Мать: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанников Федор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Михаил Семенов

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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