Агафонов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агафон Игнатьев
Мать: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанников Федор Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно