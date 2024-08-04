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Агафонов Михаил Семенов

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонов Семен

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Александра Алексеева

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Агафонова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Агафонова Александра Алексеева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
1\2 февраля 1890 года новорожденная Анна (226об-227) Родители колежский регистратор Михаил Семенов Агафонов и законная жена его Александра Алексеева. Восприемники отставной губернский секретарь Петр С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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