Егор Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Агафон Игнатьев
Мать: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафонова Акулина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Агафонов Александр Егорович
Мать ребёнка: Евгения Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агафонова Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Евгения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно