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Егор Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Агафон Игнатьев

Мать: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафонова Акулина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Агафонов Александр Егорович

Мать ребёнка: Евгения Иванова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафонова Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Агафонов Петр Егорович

Мать ребёнка: Евгения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Иванова

Смерть
Неизвестно
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