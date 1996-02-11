Антоненко Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненко Николай Пантелеевич

Мать: Антоненко Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудаева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асауляк Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Сергей Сергеевич

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