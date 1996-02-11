Антоненко Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудаева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асауляк Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Шаров Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно