Дудаева (Шарова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудаева Айшат Шахидовна
Отец ребёнка: Дудаев Шахид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудаев Шахид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудаев Шахид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудаев Шахид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудаева Хадиджа Шахидовна
Отец ребёнка: Дудаев Шахид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудаев Шахид