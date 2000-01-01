Дудаева (Шарова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудаева (Шарова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Сергей Сергеевич

Мать: Антоненко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудаева Айшат Шахидовна

Отец ребёнка: Дудаев Шахид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудаев Руслан Шахидович

Отец ребёнка: Дудаев Шахид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудаев Абдул Шахидович

Отец ребёнка: Дудаев Шахид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудаев Докка Шахидович

Отец ребёнка: Дудаев Шахид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудаева Хадиджа Шахидовна

Отец ребёнка: Дудаев Шахид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудаев Шахид

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