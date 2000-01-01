Шаров Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудаева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асауляк Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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