Шаров Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаров Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудаева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асауляк Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Антоненко Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно