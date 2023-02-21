Невмержицкая (Шарова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкая (Шарова) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Сергей Сергеевич

Мать: Антоненко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмержицкий Владимир Александрович

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