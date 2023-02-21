Невмержицкая (Шарова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно