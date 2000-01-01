Невмержицкий Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкий Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невмержицкий Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невмержицкий Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Невмержицкая Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Невмержицкая Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невмержицкая Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Невмержицкая Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невмержицкая Ирина Сергеевна

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