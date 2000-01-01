Невмержицкий Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невмержицкий Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невмержицкий Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Невмержицкая Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Невмержицкая Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невмержицкая Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Невмержицкая Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно