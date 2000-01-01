Асауляк (Шарова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асауляк Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Асауляк Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асауляк Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Асауляк Сергей Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асауляк Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Асауляк Сергей Валентинович