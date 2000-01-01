Асауляк (Шарова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асауляк (Шарова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Сергей Сергеевич

Мать: Антоненко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асауляк Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Асауляк Сергей Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асауляк Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Асауляк Сергей Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асауляк Сергей Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асауляк Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Асауляк Сергей Валентинович

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